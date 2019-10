De politie heeft vrijdagochtend drie mannen aangehouden op verdenking van inbraak in de nacht van donderdag op vrijdag in een woning aan de Deckerstraat in Haarlem.

De politie kwam de inbraak op het spoor door een tip van een getuige die de verdachten rond 1.15 uur in de achtertuin van het huis had zien lopen.

In het huis bleek inderdaad een inbraak te zijn gepleegd. Een keukenraam en de achterdeur van het pand waren geforceerd. In de woning trof de politie drie mannen aan, die bezig waren het huis te doorzoeken.

De drie Haarlemse verdachten van 19, 21 en 26 jaar oud werden daarop aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.