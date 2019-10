Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag (D66) houdt dit jaar de Hannie Schaftlezing in Haarlem. De Nationale Hannie Schaft Herdenking is op 24 november.

Kaag presenteert in haar lezing haar visie op het belang van (het opkomen voor de) vrijheid, onder meer in een internationale context.

Zij spreekt de lezing uit tijdens de Nationale Hannie Schaft Herdenking in de Groenmarktkerk in Haarlem op 24 november. Voor belangstellenden geldt hier vrije inloop zonder aanmelding vooraf.

De herdenking is bedoeld om de naam en de moedige daden van de Nederlandse verzetsheldin Hannie Schaft - het meisje met het rode haar - en van andere vrouwen in het verzet in ere te houden.

Door haar te herdenken wil de Nationale Hannie Schaft Stichting een bijdrage leveren aan het besef dat opkomen voor de vrijheid, door het maken van keuzes in moeilijke omstandigheden, in alle tijden van belang is.