Een auto en een fiets zijn in de nacht van woensdag op donderdag rond 00.45 uur beschadigd bij een brand op de Reitzstraat in Haarlem-Noord. Een bank die bestemd was voor het grofvuil is vermoedelijk in brand gestoken.

De politie was eerder aanwezig dan de brandweer en kon met behulp van buurtbewoners beginnen met blussen. De brandweer heeft de brand bij aankomst volledig gedoofd.

De politie heeft nog onderzoek gedaan in de buurt, maar er zijn geen aanhoudingen verricht voor het aansteken van de bank.

Aan de nabij gelegen Spaarndamseweg is in de nacht van woensdag op donderdag een personenauto in brand gevlogen. Deze brand is mogelijk ook aangestoken. Het is niet bekend of er een verband is tussen de twee branden.