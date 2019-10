De brandweer is woensdagmiddag uitgerukt voor een brand in een portiekflat aan de Van Loghemstraat in Haarlem-Oost.

De brand woedde in het trappenhuis van de woning. Rond 12.00 uur werd de brandweer opgeroepen.

Naast de gewone ambulancedienst werd ook de MMT-arts met de traumahelikopter opgeroepen uit Amsterdam.

De situatie was rond 12.30 uur onder controle. De rook is inmiddels verdwenen. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen.

Het is nog onbekend hoe de brand is ontstaan.