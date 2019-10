Bedrijventerrein Waarderpolder in Haarlem staat samen met twee andere terreinen in de finale van de Circular Economy Award. Op 31 oktober wordt bekend wie de landelijke prijs voor duurzaamheid heeft gewonnen.

De prijs is bedoeld voor de werklocatie die het beste uitvoering geeft aan "circulaire ambities". In een circulaire economie worden producten en materialen hergebruikt en is er geen afval.

"Dit is een businesspark dat laat zien dat je jezelf continu kan herwaarderen", schrijft de jury over de Waarderpolder. "Mooi dat hier ook oog is voor hogere milieucategorieën, een breed palet aan gebruikers zorgt ook voor bestendigheid. Bovendien wordt met een diversiteit aan bedrijven innovatie onderling gestimuleerd, en daarmee kunnen bedrijven op deze locatie groeien."

Een vakjury bepaalt eind oktober welk bedrijventerrein de prijs wint.