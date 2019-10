Een man heeft in de nacht van zaterdag op zondag rond 2.50 uur een politieagent in zijn gezicht geslagen op de Riviervismarkt in het centrum van Haarlem.

Twee agenten zagen dat de portier van een horecazaak een man de deur wees en kwamen poolshoogte nemen. Vervolgens sloeg de weggestuurde man een van de agenten in zijn gezicht.

De dader rende na de klap weg, maar een van de agenten achterhaalde hem en sloeg hem in de boeien.

De gewonde agent heeft aangifte gedaan van mishandeling.

Ook agent in Zaandijk mishandeld

In Zaandijk werd de nacht daarvoor ook een agent mishandeld. Een vijftigjarige verdachte zat op een stoel op het politiebureau toen hij de agent onverwacht op zijn hoofd sloeg. Ook die agent heeft aangifte gedaan van mishandeling.

In een schriftelijke reactie op de incidenten noemt de politie "agressie en geweld tegen haar medewerkers onacceptabel. Dit geldt voor iedereen die bij de politie werkt: agenten, rechercheurs, medewerkers van de meldkamer, baliemedewerkers en medewerkers van ondersteunende afdelingen."