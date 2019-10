Fractievoorzitter Anne Sterenberg van de VVD in Haarlem stopt als raadslid omdat zij gaat verhuizen naar Soest. Oud-raadslid Wouter Rutten neemt haar plek in de gemeenteraad in.

Sterenberg was sinds maart 2014 raadslid namens de VVD Haarlem. In november 2017 werd ze fractievoorzitter en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

"Afscheid nemen van de gemeenteraad en van Haarlem gaat mij niet gemakkelijk af", meldt zij maandagochtend op de website van de VVD-fractie. "Ik heb mijn leven de afgelopen jaren vrijwel geheel in het teken van de politiek gesteld, maar dit is niet langer te combineren met mijn nieuwe baan in het midden van Nederland."

"Daarom hebben mijn partner en ik na de zomervakantie besloten om een huis te zoeken in het midden van Nederland. Dat ging sneller dan verwacht en dat is in Soest geworden."

De fractie van vier raadsleden zal een nieuwe fractievoorzitter aanwijzen.