Het Archeologisch Museum Haarlem heeft vorige week de tentoonstelling Gat in de Gierstraat geopend over voorwerpen die zijn gevonden bij archeologisch onderzoek in de Gierstraat in Haarlem.

De tentoonstelling vertelt het verhaal van een Haarlems woon-winkelhuis. Het pand aan de Gierstraat werd onlangs gesloopt.

Archeologen denken vanwege het soort houtskelet dat het gebouw van na de grote stadsbrand van 1576 is. Haarlem brandde toen voor zo’n 30 procent af. In de achttiende eeuw woonde er een zilversmid in het pand, die hier waarschijnlijk zijn werkplaats had.

Met behulp van een zeef hebben archeologen wekenlang gezocht naar verschillende voorwerpen. Er zijn onder meer scherven en resten van bakpannen, kookpotten, roomkannetjes, knikkers, theepotten en porseleinen schalen gevonden.

De tentoonstelling is tot 20 april te zien in het Archeologisch Museum Haarlem op de Grote Markt.