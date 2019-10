Boeren gaan maandag protesteren bij het provinciehuis aan de Dreef in Haarlem, waar op regionaal niveau over de stikstofwetgeving wordt gepraat. De Dreef is daarom uren afgesloten en al het verkeer wordt gevraagd een andere route te kiezen.

De provincie gaat om 13.00 uur praten over de stikstofregels. De boeren zijn het niet eens met de provinciale beleidsregels over stikstof en willen dat die van tafel verdwijnen of anders worden opgeschort.

De boeren worden verwacht tussen 11.00 uur en 15.00 uur. Die gehele tijd is de Dreef, waar het gebouw van de provincie Noord-Holland staat, afgesloten voor al het verkeer. De Dreef loopt van het Houtplein, langs het Frederikspark, tot de kruising Meester Lottelaan.

De gemeente is op de hoogte en verwacht drukte in de stad. "Hou rekening met een langere reistijd. Sowieso verwachten we 100 tot 150 tractoren." Ze vraagt al het verkeer de Dreef maandagmiddag te mijden. Er zijn hekken en verkeersregelaars geregeld.

Ook bussen worden omgeleid. De woordvoerder van gemeente Haarlem zegt daarover: "Wij hebben zondag met de politie overlegd over alternatieve routes." Om welke routes het gaat, is niet duidelijk.