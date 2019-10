De gemeente Haarlem wil werkzoekenden actief in contact brengen met organisaties voor buitenschoolse opvang (bso) om de personeelstekorten in die sector tegen te gaan, maakte de verantwoordelijk wethouder Floor Roduner woensdag bekend.

De wethouder reageerde daarmee op het nieuws dat drie locaties van de Haarlemse kinderopvangorganisatie Op Stoom de deuren moeten sluiten. Door een gebrek aan personeel zitten tientallen kinderen zonder opvangplek.

Roduner noemde de sluiting "verontrustend". "We vinden de opvang belangrijk. Want zonder goede kinderopvang gaan ouders niet lekker aan het werk. Als er onvoldoende goede opvang is, kan dat impact hebben op alle sectoren."

Directeur Linda Blankhorst van Op Stoom is blij dat de gemeente helpt met het zoeken naar een oplossing voor het personeelstekort. "Haarlem profileert zich als een gemeente die jonge ouders wenst, daar horen natuurlijk voorzieningen bij."

Belangenorganisatie herkent personeelstekort

BOinK, de belangenorganisatie voor ouders in de kinderopvang, herkent het probleem van de bso's in Haarlem. "Het personeelstekort is een groot probleem bij de bso's. Dit is zeker geen lokaal probleem. Voornamelijk in de Randstad staan veel kinderdagverblijven onder druk of moeten ze op creatieve wijze hun personeel inzetten", aldus BOinK-woordvoerder Gjalt Jellesma.

Wanneer de gemeente de maatregelen wil gaan inzetten, is niet bekend.