Het slachtoffer van de flatbrand in de Haarlemse Rudolf Steinerstraat op 11 september is een 42-jarige vrouw die in verwachting was. De vrouw was de bewoonster van het bewuste appartement. Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt een bericht daarover in het Haarlems Dagblad.

Volgens het OM kostte de identificatie extra tijd vanwege de omstandigheden waarin het slachtoffer werd aangetroffen. Na veertien dagen kon nog niet worden vastgelegd dat het om het vermoedelijke slachtoffer ging.

Verdachte van het aansteken van de flatbrand is de 44-jarige partner van de vrouw die in de bewuste nacht in de buurt van de flat is opgepakt. Het stel heeft volgens buurtbewoners drie kinderen. Zij waren ten tijde van de brand niet in de flat aanwezig.

De brand begon volgens buren met een grote knal. Daarna was de brandweer lange tijd bezig met blussen van de grote, uitslaande brand. Veel buren moesten worden geëvacueerd en brachten de nacht door in CenterParcs in Zandvoort. Pas de volgende dag kon de flat worden vrijgegeven.

Verder doet het OM geen mededelingen over de zaak. De verdachte zit in volledige beperkingen en het onderzoek loopt nog.