Muziekgroep Camerata RCO geeft zaterdag tussen 12.00 en 17.00 uur gratis korte concerten in de Grote of Sint-Bavokerk in Haarlem. Het collectief bestaat uit onder anderen tien musici van het Koninklijk Concertgebouworkest.

Om meer mensen kennis te laten maken met het klassieke repertoire van Camerata, speelt de groep muzikanten zaterdag miniconcerten die gratis bij te wonen zijn.

Vanwege de unieke akoestiek van de kerk worden er cd-opnames van het concert op zondag gemaakt. Dan speelt het gezelschap Symfonie nr. 7 van Anton Bruckner. Er zijn nog kaarten voor dit concert beschikbaar.

De Vrienden van de Grote of Sint-Bavokerk organiseren de liveopname in verband met de jaarlijkse herdenking van de sterfdag van Sint-Bavo. Zij staan jaarlijks stil bij deze sterfdag met concerten of evenementen.