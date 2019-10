Bij een grote brand aan het Diaconessenplein in de Koninginnebuurt in Haarlem zijn donderdagmiddag geen gewonden gevallen.

Op het moment van de brand was er niemand aanwezig. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan.

De brandweer sprak van een grote brand, omdat de vlammen flink uitsloegen. Op een foto van de brand is te zien dat er waarschijnlijk een oud matras of ander afval op het balkon in brand heeft gestaan.