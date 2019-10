Een groot deel van het Spaarne Gasthuis in Haarlem is donderdag gesloten in verband met de 24 uurs actie van het ziekenhuispersoneel voor een beter cao.

Het personeel draait een zondagsdienst. "Dat betekent dat we met een zondagse bezetting het werk doen", vertelt operatieassistent Myra Janssen. "Al het werk dat we normaal ook doen, gebeurt in het weekend met minder mensen. De mensen die overblijven, zijn in staat om actie te voeren."

Veel poliklinieken van het ziekenhuis zijn gesloten en alle niet-spoedoperaties zijn afgezegd.

Wanneer er een ambulance met een noodgeval komt, doet het personeel gewoon zijn werk, benadrukt de operatieassistent. "Als ziekenhuis garanderen wij de zorg altijd. Dat betekent dat 'spoed' altijd doorgaat."

Naast voor een betere cao staakt het personeel voor een salarisverhoging van 5 procent, betere afspraken over rust tijdens en na het werk en extra toeslagen bij overwerk.