Een man heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag bloed op de vloer van het politiebureau in Heemstede achtergelaten nadat hij zichzelf had verwond.

De man had de wond vermoedelijk opgelopen nadat hij zelf vernielingen had gepleegd.

Wat hij kapotgemaakt heeft, is niet bekend. Wel was het volgens een agent duidelijk dat de man flink onder invloed was.

De man werd meegebracht naar het politiebureau. Hoe het nu met hem gaat, is niet bekend.