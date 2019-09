Een man is woensdag rond 23.00 uur op de Kinderhuissingel in Haarlem in het water beland terwijl hij zijn hond uitliet.

Een ambulance en brandweerwagen kwamen ter plaatse om de man en zijn hond op het droge te helpen. Hoe de man in het water belandde, is nog onduidelijk.

De man is na een eerste controle overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens een getuige wilde de hond niet mee in het politiebusje. Een toegesnelde dierenambulance heeft zich over het dier ontfermd.

Hoe het met de twee gaat, is nog onbekend.