Het college van burgemeester en wethouders in Haarlem wil bijna 1 miljoen euro investeren in het verbeteren van het spoor naar Zandvoort in aanloop naar de Formule 1-race in 2020.

De investering is nog niet definitief. De gemeenteraden van Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal en Heemstede en de Provinciale Staten moeten nog instemmen met het bedrag.

De gemeente Haarlem wil onder meer een noodtrap bij het station in Haarlem plaatsen om de duizenden reizigers sneller bij de trein te krijgen.

Ook moeten drie overwegen in Overveen en Zandvoort worden gerenoveerd en wordt de capaciteit van het spoor zelf verbeterd voor in totaal zo'n 3,6 miljoen euro. Dit moet er uiteindelijk voor zorgen dat er per uur meer treinen tussen Haarlem en Zandvoort kunnen rijden.

De investering moet volgens het college uiteindelijk tot een verbeterde bereikbaarheid van Haarlem leiden, niet alleen tijdens de Formule 1.

Opknappen van traject kost 7 miljoen euro

Het opknappen van het traject kost in totaal 7 miljoen euro. Zandvoort zei eerder toe ruim 1,3 miljoen euro te investeren. Bloemendaal en Heemstede dragen respectievelijk 144.302 euro en 170.294 euro bij. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betaalt 2,3 miljoen euro en de provincie Noord-Holland 1,45 miljoen euro.

In Bloemendaal werd onlangs al bijna een veto uitgesproken over de bijdrage. Omwonenden van het spoor in Overveen vrezen geluidsoverlast als er meer treinen tussen Haarlem en Zandvoort gaan rijden.

De werkzaamheden moeten snel van start gaan, want de eerste Grand Prix van Nederland sinds 1985 vindt volgend jaar mei plaats.