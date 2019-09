De politie heeft de identiteit van de persoon die op 11 september om het leven kwam bij een woningbrand in de Rudolf Steinerstraat in Haarlem nog niet kunnen vaststellen. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) kost de identificatie extra tijd vanwege de omstandigheden waarin het slachtoffer is aangetroffen.

De brand is vermoedelijk aangestoken. Een 44-jarige man, de bewoner van de woning, is in de nacht van de brand aangehouden en zit sindsdien vast. Het OM doet momenteel niet meer mededelingen over de zaak.

De verdachte is woensdag voor de raadkamer verschenen. De rechtbank beslist later op de dag of de man langer vast moet blijven zitten.

Op 11 september klonk een harde knal, gevolgd door een grote brand in de flatwoning. Omwonenden werden geëvacueerd en moesten noodgedwongen overnachtten in Center Parcs in Zandvoort. In de uitgebrande woning werd één lichaam aangetroffen.

Volgens de woningbouwvereniging was er geen sprake van een gasexplosie voorafgaand aan de brand.