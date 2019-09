De gemeente Haarlem krijgt vanaf 2020 definitief een ja/ja-sticker.

Het gerechtshof in Amsterdam oordeelde maandag dat de gemeente bevoegd was het nieuwe systeem in de te voeren. Een aantal Amsterdamse ondernemers stapte naar de rechter omdat zij vonden dat de overgang onrechtmatig was. De gemeente Haarlem wilde de uitspraak in deze Amsterdamse zaak afwachten.

Vanaf 1 januari 2020 mag ongeadresseerd reclamewerk in Haarlem alleen in brievenbussen worden bezorgd waar de ja/ja-sticker op zit. Eerder was het andersom en mocht dit drukwerk bezorgd worden bij alle adressen die geen nee/nee of nee/ja-sticker hadden. De gemeente Amsterdam had dit in januari 2018 al ingevoerd.

Volgens de gemeente Haarlem gooit 20 procent van de inwoners de reclamefolders ongelezen weg. Dit zou neerkomen op 250 ton afval per jaar.

De nieuwe sticker komt aan einde van dit jaar beschikbaar in de Publiekshal van de gemeente.