Wethouder Robbert Berkhout (GroenLinks) van Haarlem wil dat het pand van Hudson's Bay na december een publiekstrekkende functie behoudt. Het warenhuis sluit dan de deuren.

De wethouder heeft deze week een gesprek met ASR, de eigenaar van het pand, over de nieuwe invulling van het winkelpand.

De wethouder wil graag de vinger aan de pols houden wat betreft de toekomst van het pand. Een schrikbeeld is dat het beeldbepalend pand aan het Verwulft opnieuw jarenlang leeg komt te staan.

"De gemeente zou graag zien dat het pand, na het vertrek van Hudson Bay, een publiekstrekkende functie behoudt. Het is een groot pand en relevant voor Haarlem als winkel- en bezoekstad. De gemeente gaat in ieder geval in gesprek met ASR over de invulling van het pand, maar het pand is niet in eigendom van de gemeente Haarlem."

Berkhout wil nog niet ingaan op vragen over bijvoorbeeld een hotel of woningbouw in het voormalige V&D-pand. Wat de gemeente Haarlem gaat doen als het pand weer lang leegstaat, zoals na het vertrek van de V&D, is ook nog onbekend. "Dat is nog allemaal niet aan de orde. Eerst gaan we in gesprek met de eigenaar", aldus Berkhout.