Stichting Panopticon, de eigenaar van het Koepelcomplex in Haarlem, heeft een schuld van ruim 100.000 euro afgelost. Het beslag op het complex wordt opgeheven, bevestigt architect Thijs Asselbergs vrijdag.

De architect had beslag op de panden van de voormalige gevangenis laten leggen, nadat de rechter had geoordeeld dat hij ruim 120.000 tegoed had van Stichting Panopticon. Dit bedrag heeft hij inmiddels ontvangen. Alleen de deurwaarderskosten zijn nog niet vergoed.

Stichting Panopticon liet eerder weten niet het geld te hebben om te voldoen aan de uitspraak van de rechter. Volgens Haarlems Dagblad heeft de stichting hulp gekregen van toekomstige huurders die de rekening hebben voldaan.

Panopticon wil van de Koepel een onderwijsinstelling voor universitair onderwijs maken. De financiering voor die plannen is nog niet rond.

Rechter dwong de stichting om het bedrag over te maken

Asselbergs was betrokken bij de oprichting van Panopticon en zat in het bestuur. Hij stapte uit het bestuur toen bleek dat er geen Nederlandse universiteit in de Koepel zou komen. Hij was het niet eens met deze koers.

Volgens hem was afgesproken dat hij een rekening van ruim 120.000 euro mocht indienen. Panopticon betaalde echter niet. De rechter dwong de stichting vervolgens het bedrag alsnog over te maken.