De gemeente Haarlem gaat inwoners van de stad die eenzaam overlijden een laatste eer bewijzen met een ceremonie bij hun begrafenis dankzij het project Eenzame Uitvaart. Volgens de gemeente sterven jaarlijks zes tot tien inwoners van Haarlem in eenzaamheid.

Het project betreft een samenwerking tussen de gemeente, begraafplaats Haarlem, Stichting Kerk zonder Grenzen, Stem in de Stad en Uitvaartcentrum Haarlem.

"Dit is een prachtig gebaar dat laat zien dat Haarlem een sociale gemeente is. Geen enkel mens, hoe berooid of eenzaam ook bij overlijden, staat er nu alleen voor", aldus initiatiefnemer Aart Mak, voormalig radiopastor van Stichting Kerk Zonder Grenzen.

Voor de overledenen zal zelfs een gedicht of passend verhaal worden voorgedragen, vertelt Mak. "Er is contact met een aantal stadsdichters, die zich om de beurt zullen verdiepen in de overledene. Zo ontstaat er een eerbewijs via proza of poëzie. Een mooi teken van beschaving."