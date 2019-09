Gerechtshof Amsterdam wil twee oud-wethouders van Bloemendaal horen in de zaak rond een Bloemendaals raadslid, dat in 2014 geheime informatie van de gemeente openbaar gemaakt zou hebben. De zaak, die woensdagochtend behandeld zou worden, is daarom opnieuw geschorst.

Raadslid Marielys Roos maakte in 2014 informatie openbaar die volgens de gemeente geheim was. De gemeente gaf haar aan bij de politie en dat leidde in 2016 tot een veroordeling.

Raadslid Roos van Hart voor Bloemendaal ging daartegen in beroep. Dat heeft al geleid tot meerdere zittingen bij het gerechtshof.

Oud-griffier verklaart dat er geen geheimhoudingsbesluit was

Dinsdag verklaarde oud-griffier Karin van der Pas onder ede dat er geen geheimhoudingsbesluit was waarop de geheimhouding kon zijn gebaseerd.

Nu willen de rechters de ex-wethouders Tames Kokke (VVD) en Jur Botter (D66) onder ede horen over die geheimhouding. Het raadslid heeft die geheimhouding altijd betwist.

Niet alleen zou een geheimhoudingsbesluit pas achteraf in 2016 voor het eerst zijn ondertekend. Ook zegt het raadslid dat de informatie die zij had gedeeld met de pers allang met anderen was gedeeld.

Het is nog onbekend wanneer de zaak met het verhoren van de wethouders wordt voortgezet.