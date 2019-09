De brandweer is dinsdagochtend uitgerukt voor een brand in een Indonesische winkel aan de Koningstraat in Haarlem. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen.

De brand ontstond in een frituurpan in Toko Nina. De bovengelegen woningen zijn tijdelijk ontruimd. Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Kennemerland was de brand "snel onder controle".

De hulpdiensten hebben het pand geventileerd. Hierna mochten bewoners hun woning weer terug in.

De winkel moet tijdelijk dicht vanwege de schade.