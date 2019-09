De politie kan vrijdag onderzoek doen in de flatwoning in de Rudolf Steinerstraat in Haarlem waar in de nacht van woensdag op donderdag brand is uitgebroken. In de uitgebrande woning werd een overleden persoon aangetroffen.

Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.

In verband met de brand werden 48 woningen ontruimd. De politie heeft de drie verdiepingen boven de uitgebrande flatwoning inmiddels vrijgegeven. De bewoners van de onderste drie verdiepingen moeten in ieder geval komende nacht nog elders verblijven.

Leden van de Forensische Recherche, een speurhond en mensen van de gemeente Haarlem zijn vrijdag in de woning geweest. Een bedrijf is bezig met het verwijderen van zwarte roet op de gevel van het pand.

Een paar bewoners zijn eerst onder begeleiding binnen geweest in hun eigen woning om spullen als paspoorten en portemonnees te pakken.

Brand volgde op een of meerdere explosies

De politie heeft in de nacht van de brand een persoon aangehouden bij de flat, maar kan nog niet vertellen waarom.

De brand werd voorafgegaan door een of meerdere explosies. De explosies en de brand op de tweede verdieping van de flat werden rond 22.45 uur gemeld. Een kwartier later sloegen de vlammen metershoog uit de woning. Daarbij kwam veel rook vrij.