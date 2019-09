Het stadhuis van Haarlem opent donderdagavond in verband met het honderdjarig bestaan van het kiesrecht voor vrouwen de tentoonstelling Haar stem in Haarlem.

De tentoonstelling vertelt op basis van nieuw historisch onderzoek het verhaal van Pauline J. Willekes MacDonald-Reijnvaan, Elisabeth A.J. Scheltema-Conradi en Elizabeth M.A. Schmitz: het eerste vrouwelijke raadslid, de eerste vrouwelijke wethouder en de eerste vrouwelijke burgemeester van Haarlem.

In de tentoonstelling worden deze eerste vrouwelijke politici in de stad gekoppeld aan Haarlemse politici van nu.

De opening van de tentoonstelling vindt donderdagavond om 20.00 uur plaats in de Gravenzaal van het stadhuis van Haarlem. Haar stem in Haarlem is in de Kloostergangen van het stadhuis te zien op werkdagen van vrijdag 13 september tot en met vrijdag 25 oktober en tijdens de Open Monumentendagen op 14 en 15 september. De toegang is gratis.