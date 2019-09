Het televisieprogramma Opsporing Verzocht gaat dinsdagavond aandacht besteden aan een overval die in de nacht van dinsdag 18 op woensdag 19 december in 2018 plaatsvond op een woning aan de Allanstraat in Haarlem.

De overval gebeurde rond 3.40 uur. De bewoners werden wakker van vier personen die bij de woning verschenen. Vervolgens werden zij bedreigd met wapens, maar niemand raakte gewond. Volgens de politie hebben de verdachten waardevolle goederen buitgemaakt.

Twee dagen na de overval werd het pand gesloten, omdat er een 'handelshoeveelheid' hennep werd gevonden. Dit stond in een brief van de gemeente Haarlem, die achter het raam is geplakt. Of de bewoners zijn aangehouden, is nog onbekend.

Opsporing Verzocht wordt dinsdagavond om 20.30 uur uitgezonden op NPO1.