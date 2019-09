De gemeente Haarlem heeft de langste wachttijd voor bruidsparen die gratis willen trouwen, meldt trouwplatform ThePerfectWedding.nl na onderzoek. Bruidsparen moeten gemiddeld 9,5 maand wachten, het landelijk gemiddelde is 2,5 maand.

Inwoners uit Haarlem kunnen voor een kosteloos huwelijk ook niet makkelijk terecht bij een van de omliggende gemeenten. Heemstede, Zandvoort en Bloemendaal bieden gratis trouwen namelijk alleen aan voor eigen inwoners.

Bruidsparen kunnen wel in Haarlemmermeer of Amsterdam terecht. Voor een gratis huwelijk in Amsterdam is de wachttijd zes maanden korter dan in Haarlem.

Voor het onderzoek is informatie bij alle 355 Nederlandse gemeenten opgezocht en opgevraagd over hun aanbod van het gratis huwelijk. Van 127 gemeenten kon de wachttijd uiteindelijk niet worden achterhaald.

De wachttijden zijn een momentopname uit de eerste helft van 2019. Omdat de wachttijden fluctueren, kan het zijn dat de precieze wachttijd van een gemeente inmiddels afwijkt van de vermelde gegevens.