Het Kleinste museum van Haarlem toont vanaf 7 september een deel van de platencollectie van Bruno Truyens, de eigenaar van de Haarlemse platen- en cd-zaak Bruno Klassiek.

De verzameling van Truyens betreft vooral klassieke en jazzplaten uit de jaren vijftig en zestig. De hoezen werden vaak door beroemde kunstenaars ontworpen, zoals Salvador Dalí. In het museum zijn hoezen te zien, waarbij beeldend kunstenaars samenwerkten met klassieke muziekensembles, zoals Les Six.

Veel van Truyens platen werden vroeger in zijn ouderlijk huis gedraaid. Het draaien van platen is voor Truyens naar eigen zeggen een "rituele handeling" waarbij de luisteraar aandachtiger is dan wanneer die alleen online muziek tot zich neemt.

Naast de handel, is Truyens ook actief als concertorganisator en programmeert hij het klassieke muziekfestival Klaterklanken. Op 30 september is er in de Philharmonie Haarlem een feestconcert ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van zijn winkel.

Het Kleinste museum van Haarlem presenteert tien keer per jaar een unieke verzameling van min of meer bekende Haarlemmers. Het museum is onderdeel van Kunstcentrum Haarlem en 24 uur per dag toegankelijk, aangezien de collectie zichtbaar is vanaf de stoep.

De tentoonstelling met de platen van Truyens loopt tot en met 4 november.