Haarlem wil een rem op het aantal toeristen dat naar de stad komt. Er wordt gevreesd dat inwoners zich gaan keren tegen de bezoekers, staat in een plan van aanpak over de toeristische koers. De stad wil zich niet meer uitsluitend richten op het verhogen van het aantal toeristen.

In 2017 kwamen 4,9 miljoen Nederlanders naar Haarlem. In 2018 waren dat er 5,6 miljoen. Ook groeide het aantal overnachtingen van 427.000 naar 498.000. De prognose is dat het internationaal toerisme nog met 50 procent gaat toenemen.

Volgens de gemeente is er een gevaar dat inwoners zich tegen de toeristen gaan keren, omdat het er te veel worden en dat de straten in de binnenstad niet meer leefbaar zijn. "Haarlem moet lering trekken uit Amsterdam. Het is de wens om niet achteraf te repareren, maar vooraf te acteren."

De stad wil daarom grip houden op het 'overtoerisme', zoals in Amsterdam.

Balans in Haarlem is verstoord

De gemeente merkt volgens eigen zeggen dat de balans tussen wonen, werken en recreëren in de stad is verstoord en gaat bezig met "bezoekersmanagement". "We willen de Haarlemse maat behouden", staat in de deze week bekrachtigde plan van aanpak.

Burgemeester en wethouders vinden dat er een nieuw evenwicht nodig is. De nieuwe koers moet aansluiten op Haarlemse kernwaarden als oorspronkelijkheid, kwaliteit en menselijke maat.

Haarlem wil gaan inzetten op bezoek door toeristen en minder op overnachtingen van toeristen die Haarlem zien als uitvalsbasis van Amsterdam.

Tot nu toe waren de inspanningen van Haarlem gericht op het verhogen van het aantal bezoekers. Nu is de wens meer te richten op kwaliteit, spreiding en het in goede banen leiden van toerisme.