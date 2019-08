De politie heeft een 41-jarige man aangehouden wegens verdenking van brandstichting op station Haarlem vrijdagavond.

De brand brak rond 18.30 uur uit in de wachtruimte. Een oplettende reiziger merkte de brand op en bluste deze met een brandblusser. "De brand uitgekregen voor de brandweer kwam", laat een andere reiziger op Twitter weten.

Een getuige had een signalement van de verdachte doorgegeven. Hij werd later in het Bolwerken aangehouden.

Het incident had geen gevolgen voor het treinverkeer. De politie onderzoekt of er een verband is met de eerdere twee brandstichtingen op maandag 19 augustus.