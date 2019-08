De gemeente Haarlem moet onverwacht 745.000 euro betalen aan een nieuw binnenklimaat in het Kennemer Sportcenter en het brandveilig maken van de sporthal aan de Randweg.

Het geld dat nodig is, was niet van tevoren gereserveerd en moet dus ergens anders vandaan worden gehaald. Andere geplande investeringen, worden nu naar achteren geschoven.

De gemeente zegt dat er een ongezonde situatie is ontstaan in het Kennemer Sportcenter, maar het complex hoeft niet te sluiten. Vaste gebruikers klagen over bedompte lucht en schimmels in de hallen. In de kerstvakantie staan de werkzaamheden gepland.

De gemeenteraad moet nog toestemming geven om het grote bedrag uit te geven. De luchtbehandeling kost 425.000 euro. De maatregelen om het gebouw brandveilig te maken volgens nieuwe regels kosten 320.000 euro. Het Sportcenter voldoet dan weer aan alle wet- en regelgeving op dit gebied.

De gemeenteraad vergadert donderdag over deze zaak. De vaste gebruikers van het sportcentrum zijn CIOS en turnverenigingen BATO en HLC.