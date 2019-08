Jos Wienen is opgelucht dat hij niet meer zo streng wordt beveiligd. Donderdag vertelt de bedreigde burgemeester van Haarlem aan NH Nieuws dat hij zijn nieuwe vrijheid viert met kinderen en kleinkinderen: "Ik kan nu weer spontaan naar ze toe. En ze kunnen weer bij mij op bezoek komen."

Er is nog steeds beveiliging voor Wienen, zoals al bijna een jaar het geval is. Er kijken nog steeds agenten over zijn schouder mee. "Maar de beveiliging is nu van een andere orde dan het was." Wienen kan nog steeds niets zeggen over de precieze beveiliging en waar de dreiging vandaan komt.

Deze nieuwe werkelijkheid noemt Wienen "heerlijk". "Dat betekent dat ik weer vrij door de stad loop en fiets. En dat ik ook weer grotendeels thuis kan wonen." Wienen heeft vooral de spontaniteit gemist. "Als je zegt: 'ik wil nog even de stad in', dan kon dat niet. Alles moest gepland. Het tweede is je privacy. Er zijn niet meer áltijd mensen om me heen."

Wienen wil zijn situatie zelf niet dramatiseren en zegt dat er ook "mooie kanten" aan zaten. Zoals de steunbetuiging op de Grote Markt toen die vol stond met Haarlemmers die hem moed wilden inspreken. Hij bedankt ook alle mensen die op welke wijze dan ook steun hebben betuigd. "Hartverwarmend om te zien dat zoveel mensen zeggen 'we staan achter je'. Ik heb ook heel leuke reacties gehad van mensen die ik lang niet had gezien, zoals mijn oude kleuterjuf."

Hij kijkt niet extra over zijn schouder nu de beveiliging minder is geworden. Hij heeft ook nooit wakker gelegen van de dreiging. "Ik ben niet schichtig of angstig."