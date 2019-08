De politie en defensie-eenheden hebben donderdagochtend in opdracht van de politie Midden-Nederland urenlang onderzoek gedaan in een bedrijfspand in de Haarlemse Waarderpolder.

Het gaat om een pand aan de Wateringweg, bevestigt een politiewoordvoerder. Inhoudelijk worden er geen mededelingen gedaan over het onderzoek. "Het gaat om onderzoek in een lopend onderzoek", is het enige dat hij erover kwijt wil.

Het politie- en defensiepersoneel zou meerdere dozen, tassen en vuilniszakken naar buiten hebben gebracht. Volgens een getuige zijn deze spullen meegenomen.