De Nederlandse Spoorwegen (NS) gaat extra beveiligers inzetten op het station van Haarlem nadat er maandagavond in twee treinen brand is gesticht. Er is nog niemand aangehouden, meldt de politie aan NH Nieuws.

De agenten vermoeden dat beide branden door dezelfde persoon zijn aangestoken. Dat er nog niemand is aangehouden, is voor de NS reden om extra beveiligingspersoneel op het station te plaatsen.

De eerste brand vond plaats rond 20.30 uur in een sprinter langs perron 4. NS-medewerkers wisten het vuur met brandblussers te doven, maar de schade aan het treinstel is groot. Ook werden er flessen met brandbaar materiaal gevonden.

Rond 23.30 uur was het opnieuw raak. In een andere sprinter langs hetzelfde perron werden wederom flesjes met brandbaar materiaal in brand gestoken. De schade bleef dit keer bepekt.

"Ik durf niet vooruit te lopen op het onderzoek, maar het lijkt nu toeval", meldt de NS-woordvoerder. "Het voelt nog steeds als een incident en er is geen aanleiding om aan te nemen dat er meer speelt."