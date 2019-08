Een negentienjarige man uit Amsterdam belandde vrijdagmiddag tijdens zijn vlucht per ongeluk in de tuin van de Zandvoortse politie. Hij was op de vlucht omdat hij daarvoor een winkeldiefstal had gepleegd in Zandvoort.

De politie hield de man rond 17.45 uur aan. Agenten in burger zagen even daarvoor hoe de verdachte door vier winkelmedewerkers werd achtervolgd op de Poststraat nadat hij iets had gestolen bij een winkel in het centrum.

De verdachte klom over een hek en belandde in de tuin van het politiebureau aan de Hogeweg in Zandvoort. Agenten konden de man vervolgens moeiteloos aanhouden.

De man is verhoord en kreeg een boete. Daarna is hij weer vrijgelaten.