Meerdere afsluitingen, die veroorzaakt worden door werkzaamheden voor het project De Nieuwe N200, zorgen de komende weken weer voor vertraging tussen Halfweg en Amsterdam.

Automobilisten wordt aangeraden de N200/Haarlemmerweg waar mogelijk te mijden.

Lange tijd zijn er minder rijstroken beschikbaar ter hoogte van de Oranje Nassaustraat in Halfweg. Lokaal en doorgaand verkeer moet rekeningen houden met flinke drukte en extra reistijd tussen 19 augustus en 14 september.

Volgend weekend, 23 tot 26 augustus, is de N200 vanuit Haarlem afgesloten tussen de Radarweg en de oprit van de A10. Die oprit is dan ook afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de S102 (Basisweg).

Verkeer vanaf 6 september omgeleid via Amsterdamse Kimpoweg

Vanaf vrijdag 6 september is de aansluiting van de N200 met de Radarweg in Amsterdam voor drie maanden afgesloten. Tijdens de afsluiting van de Radarweg wordt al het verkeer omgeleid via de Amsterdamse Kimpoweg.

Een aannemerscombinatie bouwt op de N200, het verlengde van de A200 vanuit Haarlem, een nieuwe Boezembrug. De aannemer vervangt ook een oude duiker en het riool onder de parallelwegen naast de N200.