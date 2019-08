Tafeltje Dekje en Bibliotheek aan Huis moeten vanaf 1 januari 2020 stoppen in Haarlem. De stichting Unie van Vrijwilligers (UVV), waar beide activiteiten onder vallen, kan het financieel niet meer rondkrijgen.

Tafeltje Dekje begon al in 1956 in Haarlem. Volgens Antoinette Mouthaan, bestuurslid van de UVV, is het aantal Haarlemmers die gebruikmaken van de activiteit sinds 2009 gehalveerd. Het gaat nu alleen om een "kleine groep kwetsbaren".

Het aantal vrijwilligers bij de UVV is ook sterk gekrompen sinds het Spaarne Gasthuis vorig jaar van koers wijzigde. Vrijwilligers die daar namens de UVV werkten, werden door het ziekenhuis overgenomen.

Ook heeft de gemeente Haarlem de subsidiekraan voor 2020 dichter gedraaid. "We zouden het met minder subsidie moeten doen. We zijn afgelopen jaren al naar een kleiner kantoor verhuisd, de organisatie is gehalveerd", aldus Mouthaan.

De organisatie nog verder inkrimpen, zou niet mogelijk zijn.

Vrijwilligers op de hoogte gebracht

De vrijwilligers zijn er inmiddels van op de hoogte gebracht dat de stichting niet meer toekomstbestendig kan zijn vanaf 2020. Mouthaan hoopt dat er toch nog een oplossing wordt gevonden voor de cliënten. "Wat betreft Bibliotheek aan Huis zou de bibliotheek het zelf misschien over kunnen nemen."

Bij Tafeltje Dekje zou een groepje vrijwilligers inmiddels zelf al bezig zijn een doorstart vorm te geven.