Een auto is in de nacht van donderdag op vrijdag in brand gestoken in de Van Moerkerkenstraat in Haarlem. Er zijn de laatste weken vaker 's nachts autobranden in de stad.

Het vuur werd rond 1.00 uur ontdekt en woedde bij het linkervoorwiel. De brandweer was snel ter plaatse en kon zo grotere schade aan de auto voorkomen.

De afgelopen weken zijn er vaker autobranden geweest in Haarlem. Vorige week werd nog brand gesticht bij een auto aan de Marnixstraat. Die bleek van een verkeersonderzoeksbureau te zijn: