De gemeente Haarlem heeft in samenwerking met Haarlemmermeer een brief gestuurd naar enkele bootnomaden die bij de Vijfhuizerdijk liggen. Ze moeten daar binnen twee weken weg, anders wordt hun boot in beslag genomen.

Normaal gesproken zouden de boten dan ergens anders in de wateren van Haarlem en de Haarlemmermeer terechtkomen, maar dat is ook door de gemeente verboden. De boten mogen niet permanent bewoond worden en de tijd die zij aanleggen is ook te lang.

"Als wij hier weg moeten, gaan wij toch ergens heen, waar het waarschijnlijk niet mag", meldt een van de bootnomaden aan NH Nieuws. "Ik vind dat heel vervelend, want ik wil het niet. Wij zitten er niet op te wachten en de gemeente komt niet voor een gesprek."

Binnen twee weken moeten de nomaden de gemeentegrenzen hebben verlaten. De gemeente meldt dat het verbod strikt wordt gehandhaafd.

Het is nog niet bekend waar de bootnomaden nu naartoe gaan.