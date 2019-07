Het Afval Energie Bedrijf Amsterdam (AEB) verwerkt het Haarlemse afval, maar het is nog onduidelijk hoe lang dat mogelijk is nu het AEB in problemen is gekomen.

Bij vuilnisophaaldienst Meerlanden uit Haarlem heerst onduidelijkheid over de toekomst. Het bedrijf heeft de toezegging dat ze hun afval op korte termijn nog kwijt te kunnen in Amsterdam.

"Maar dat is sowieso niet langer dan twee weken", vertelt woordvoerder Maarten Lemmers. Het bedrijf verwacht, net als Spaarnelanden, de andere Haarlemse afvalverwerker, nog steeds dat het probleem wordt opgelost.

Maandag liet Spaarnelanden aan NH Nieuws weten dat de problemen voorlopig nog geen gevolgen hebben voor de afvalverzameling in de regio Haarlem. "Wij blijven het afval hier gewoon inzamelen."

Nog geen plan B

"Het is zorgelijk, als het niet wordt opgelost in Amsterdam", zegt Lemmers. Het bedrijf heeft net als Spaarnelanden nog geen plan B klaar liggen, daar is het nu over in gesprek.

"Het resultaat van een alternatief zou een hogere co2 belasting zijn, omdat je dan ergens anders naartoe zou moeten gaan om het vuilnis te verwerken. Of je moet het storten. Beide kosten geld."

AEB onder verscherpt toezicht

Het is al langer onrustig bij het AEB. Het bedrijf kon de veiligheid van medewerkers in de fabriek niet meer garanderen, daarom staat het bedrijf sinds februari vorig jaar onder verscherpt toezicht van de gemeente.

Door de onveilige werkomstandigheden werd een groot deel van de afvalverbranding stilgelegd. Het is onduidelijk wat de gevolgen voor de afvalverwerking zijn nu het in de huidige vorm wordt opgeheven.