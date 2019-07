Bij een kleine brand in een GGZ-instelling aan de Amerikaweg in Haarlem is donderdagochtend een persoon gewond geraakt.

De brand ontstond door nog onbekende oorzaak omstreeks 8.15 uur in een kamer in het gebouw. De sprinklerinstallatie werd direct geactiveerd, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland.

De brandweer kwam ter plaatse, waarna het vuur al snel was geblust. De kamer is geventileerd en het bluswater is door de brandweer opgeruimd.

Niemand hoefde te worden geëvacueerd.

Het slachtoffer is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.