Haarlem wil op termijn het gebruik van lachgas gaan verbieden in de hele stad . Vanaf deze week is het al verboden om lachgas af te leveren en verkopen in de omgeving van evenementen.

De gemeente wil van lachgas af omdat het ongezond is, zorgt voor vervuiling van de openbare ruimte en voor ander ongewenst gedrag. Burgemeester Jos Wienen wil de gemeenteraad na de zomer vragen een lachgasverbod in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) op te nemen.

Vanaf nu is het verboden lachgaspatronen, -cilinders en -tanks te verkopen tijdens evenementen in de Haarlemmerhout en omgeving, in het hele centrumgebied tussen de singels, het Reinaldapark, bij de Veerplas en bij de Molenplas. Het gebruik blijft daar voorlopig wel toegestaan, totdat de APV is aangepast.

Haarlem is niet de enige gemeente die worstelt met het gebruik van lachgas. Hoorn is daar een voorbeeld van, net als Amsterdam en Alkmaar.