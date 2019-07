De huurprijzen van woningen in de vrije sector in Haarlem zijn minder hard aan het stijgen. Daarmee volgt de provinciehoofdstad een landelijke trend. Dit blijkt uit een analyse van LocalFocus op basis van cijfers die verhuursite Pararius woensdag publiceerde.

De gemiddelde huurprijs per vierkante meter in Haarlem steeg in het eerste kwartaal van 2019 nog flink met ruim 11 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2018. In tweede kwartaal was die stijging met 4,3 procent. Sinds eerste kwartaal 2018 is de prijs per vierkante meter gestegen van 17,08 naar 19,08.

Volgens Pararius lijkt er landelijk een einde te komen aan de turbulente prijsstijgingen in de huursector. In het tweede kwartaal steeg de gemiddelde vierkantemeterprijs in de vrije sector met slechts 3,1 procent. Dat is de kleinste toename in ruim vier jaar tijd.

Amsterdam behoudt hoogste vierkantemeterprijs

Van de vier grootste steden steeg alleen de gemiddelde vierkantemeterprijs in Den Haag het afgelopen kwartaal harder dan gemiddeld.

Tijdens het hoogtepunt in 2017 stegen de prijzen nog met ruim 10 procent ten opzichte van een jaar eerder. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter kwam in het tweede kwartaal uit op 16,31 euro.

In Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, waar de prijzen eerder nog explosief omhoog gingen, lijkt deze trend voorbij. Wel blijft de hoofdstad met een vierkantemeterprijs van ruim 23 euro met afstand bovenaan de lijst staan.