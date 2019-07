Een geparkeerd busje is in de nacht van dinsdag op woensdag in de brand gevlogen aan de Marnixstraat, ter hoogte van de Dortstraat, in Haarlem.

De brandweer kreeg de melding van de brand rond 4.00 uur binnen. De brandweer heeft het voertuig geblust, maar kon niet voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde.

Omdat de politie brandstichting vermoedt, is de Forensische Opsporing gevraagd om onderzoek te doen naar de toedracht van de brand. Of er een verband is met eerdere voertuigen in Haarlem die in brand zijn gestoken, is nog onbekend.