De rechter heeft dinsdag een oud-medewerker van de Haarlemse Honkbalweek een werkstraf opgelegd van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden, met een proeftijd van twee jaar. Hij heeft de organisatie van de Honkbalweek in Haarlem voor ruim 40.000 euro opgelicht en moet dat bedrag ook terugbetalen.

Het Openbaar Ministerie had dezelfde straf geëist. K. diende in 2016, omdat hij naar eigen zeggen in financiële nood verkeerde, valse facturen in bij de Honkbalweek. Het sportevenement in Haarlem kwam daardoor zelf in zwaar weer terecht.



Frits Mulder was destijds voorzitter van de Honkbalweek en deed aangifte tegen zijn voormalig collega. Hij was bij de rechtszaak en vertelde NH Nieuws dat hij er weinig vertrouwen in had dat K. het hele bedrag ooit terug zou betalen.

K. was zelf niet bij zijn rechtszaak aanwezig, omdat hij het te druk zou hebben met zijn werk op een camping in Zuid-Frankrijk.