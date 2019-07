De toren- en gewelventocht Klim naar het licht in en op de Bavo Basiliek in Haarlem is verlengd tot en met 30 september. Bij deze tocht kunnen bezoekers over een loopbrug lopen op bijna zestig meter hoogte tussen de twee torens van de kathedraal.

Over die brug liepen al zo'n 35.000 bezoekers. De stichting Kathedrale Basiliek Haarlem hoopt ver boven 50.000 bezoekers uit te komen.

De tocht leidt naar de binnengalerij in de koepel, de zolders en klokken in de torens. Ondertussen kunnen bezoekers luisteren naar audiovisuele presentaties over architectuur en de kunstschatten van de kerk.

Er zijn intussen 250 vrijwilligers werkzaam bij Klim naar het licht.