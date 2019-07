Haarlem moet ruim 14 miljoen euro betalen aan de nieuwbouw van het Rudolf Steiner College en de verbouwing van de Rudolf Steiner School in Schalkwijk. Dat is 3,5 miljoen euro meer dan begroot. De gemeenteraad stemde hier donderdag mee in.

De raadsleden voelen zich naar eigen zeggen overvallen door de overschrijding van het budget, maar kunnen niet anders stemmen, omdat de bouw anders niet doorgaat.

De grootste partij in de raad, GroenLinks, roept het college op realistischer te begroten om de raad minder vaak te verrassen. Liberaal Haarlem heeft een lijst opgevraagd van projecten waarvan het budget ook wordt overschreden.

Op dit moment heeft Schalkwijk geen middelbare school meer. De 3,5 miljoen euro komt uit de reserveringen voor onderwijs in Schalkwijk. Daar is nu dus minder geld voor over.