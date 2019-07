Een auto aan de Slachthuisstraat in Haarlem is in de nacht van woensdag op donderdag in de brand gevlogen.

Dit bevestigt een politiewoordvoerder aan NU.nl. De brand brak uit rond 4.00 uur. De brandweer kwam snel ter plaatse en heeft het voertuig geblust. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting.

Eerder werden ook al een auto aan de Cor Witschgestraat en een bedrijfswagen aan A. Hofmanweg vermoedelijk in de brand gestoken. Of deze branden een verband met elkaar hebben, is nog onduidelijk.