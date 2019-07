De verbouwing van de Cruquiusschool in Haarlem is voor onbepaalde tijd stilgelegd omdat er een olietank met vloeistof bij de school is aangetroffen.

Voor de gemeente heeft deze vondst financiële consequenties. Onbekend is nog hoeveel dit gaat kosten.

Bij het slopen van noodtrappen en bij het voorbereiden van heiwerkzaamheden bij het gebouw aan de Cruquiusstraat is op 26 juni de tank aangetroffen. Dit kwam als een verrassing voor de gemeente en de bouwers. In 1993 was bij de gemeente aangegeven dat de olietank was verwijderd.

In het pand zat jarenlang een dependance van de Bos en Vaartschool.

Vergunning aangevraagd voor weghalen tank

Het schoolbestuur heeft de tank moeten melden bij de Omgevingsdienst. Er moet nu een vergunning worden aangevraagd voor het weghalen. Daarna moet worden gekeken of er olie in de bodem is gelekt.

De Cruquiusschool is een beginnende openbare basisschool in Haarlem. Het schoolgebouw wordt sinds februari gerenoveerd.

De school zit nu tijdelijk op een ander adres.